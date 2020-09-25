صديق: خطة لتطوير العشوائيات في 221 مدينة .. فيديو

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لـ صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق يهدف إلى تطوير العشوائيات في 221 مدينة، متابعا: تم الانتهاء من تطوير 18 ألف و300 وحدة في حي الأسمرات.
وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تم الانتهاء من بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية، كما أن الصندوق بيعمل حاليا على بشائر الخير 5 بإجمالي 15ألف و600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى بشائر الخير6 و7 و8 والمنطقة الشمالية الذي أمر الرئيس السيسي بالعمل عليهم.
وأوضح الرئيس السيسي كلف الصندوق عام 2016، وبعد التكليف استمرنا في التخطيط لمدة لا تقل عن 5 أو 6 أشهر من أجل دراسة الأماكن ووضع الخطط الصحيحة لتطوير الأماكن.
وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تم الانتهاء من بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية، كما أن الصندوق بيعمل حاليا على بشائر الخير 5 بإجمالي 15ألف و600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى بشائر الخير6 و7 و8 والمنطقة الشمالية الذي أمر الرئيس السيسي بالعمل عليهم.
وأوضح الرئيس السيسي كلف الصندوق عام 2016، وبعد التكليف استمرنا في التخطيط لمدة لا تقل عن 5 أو 6 أشهر من أجل دراسة الأماكن ووضع الخطط الصحيحة لتطوير الأماكن.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي كلف به رئيس الوزراء بأن يكون داخل كل عاصمة محافظة نموذج مثل الأسمرات، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير العديد من الأماكن الغير أمنة وعلى سبيل المثال مشروع "روضة السيدة".