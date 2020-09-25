المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات: لدينا توجيهات بضرورة إسعاد المواطنين..فيديو

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لـ صندوق تطوير العشوائيات، لدينا توجيهات خاصة من السلطات بضرورة إسعاد المواطنين، وذلك من خلال وجود بناء ومأمن أمن لهم، معقبا: بنقوم بدراسة التفاصيل الخاصة بالمواطنين وعاداتهم وتقاليدهم.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه التطويرات تأكد على أن الدولة تعي تماما أين تضع أموالها، فهي تستخدم أموالها من أجل تطوير حياة من يستحقوا من الشعب.
وأكمل: بورسعيد تعد من أوائل المحافظات الخالية من العشوائيات حاليا، معقبا: صندوق تطوير العشوائيات ساهم في حماية القرى التي تتعرض للسيول من خلال أقامة عدة سدود.
وأضاف تطوير المناطق الغير مخططة في مصر يصل حجم مصروفاتها إلى 318 مليار جنيه.
وتابع: محافظة دمياط تشهد إنشاء مشروع سكني غير مسبوق، مشيرا إلى وجود شروط يضعها الصندوق لساكنى الوحدات، معقبا: في حالة تغيير النشاط السكني للوحدة أو الأضرار بها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الصندوق وقد يصل الأمر إلى سحب اوحدة في حالة عدم الاستجابة.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه التطويرات تأكد على أن الدولة تعي تماما أين تضع أموالها، فهي تستخدم أموالها من أجل تطوير حياة من يستحقوا من الشعب.
وأكمل: بورسعيد تعد من أوائل المحافظات الخالية من العشوائيات حاليا، معقبا: صندوق تطوير العشوائيات ساهم في حماية القرى التي تتعرض للسيول من خلال أقامة عدة سدود.
وأضاف تطوير المناطق الغير مخططة في مصر يصل حجم مصروفاتها إلى 318 مليار جنيه.
وتابع: محافظة دمياط تشهد إنشاء مشروع سكني غير مسبوق، مشيرا إلى وجود شروط يضعها الصندوق لساكنى الوحدات، معقبا: في حالة تغيير النشاط السكني للوحدة أو الأضرار بها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الصندوق وقد يصل الأمر إلى سحب اوحدة في حالة عدم الاستجابة.