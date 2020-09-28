عميد زراعة عين شمس لـ صدى البلد: نوفر فرص عمل للخرجين وسننشئ حديقة بأسماء شهداء الجيش الأبيض

تسعى وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات المصرية للحفاظ على صحة الطلاب ، باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وابتكار أساليب جديدة لتيسير العملية التعليمة بشكل طبيعي والاستعداد لاي موجة اخري دون تعطيل الجهات التعليمية





حيث اصدرت الوزارة قرار بخصوص تطوير البرنامج التعليمي الجامعي لموائمة الوظائف المستحدثة والاكثر شيوعا لعام 2050 وفي هذا الاطار تحاور موقع صدي البلد الدكتور "أحمد جلال" عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، حيث جاء نص الحوار كالتالي :





ماذا عن العام الدراسي الجديد بكلية الزراعة بعين شمس ؟





استعدت الكلية لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع اول ايام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد ايام الحضور بمقر الجامعة .





ما الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بالعام الجديد للحفاظ علي الطلاب داخل الكلية ؟





تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور الي ثلاث ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكوت عن طريق التعليم الاونلاين .

















ماذا عن التعليم الهجين بكلية الزراعة ؟





تعتمد كلية الزراعة على التعليم الهجين منذ بدء ازمة كورونا وذلك عن طريق رفع المحاضرات التي تحتوي علي المقررات التعليمية على المناصات الالكترونية عبر شبكة الانترنت (فيديو – صور- بوربوينت او ملفات ) ويكون لكل مادة منصة تعليمية خاصة بها مع خلق نوع جديد من التفاعلية بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة من خلالها، وتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية الاسبوعية او الشهرية من خلال تلك المنصات





ما التطورات التي تشهدها كلية الزراعة هذا العام ؟





تشهد كلية الزراعة تطور في البنية الاساسية وتدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت وانشاء معمل اكبر داخل الحرم الجامعي يحتوي علي حوالي 50 جهاز كمبيوتر لتتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وتجهيز جميع القاعات وتزويدها بالشاشات الذكية التي تتيح امكانية التفاعلية بين هيئة التدريس والطلاب





ما البرامج الجديدة التي تم اضافتها لبرامج كلية الزراعة ؟





حتي الان ليس لدينا أي برامج جديدة ولكننا نتبنى برنامجي " الزراعات المحمية وسلامة الغذاء" و "النطاق الزراعي " حيث تعد من اهم البرامج التي تهم سوق العمل والمجتمع المصري ، ولكن لدينا الان ثمان برامج باللغة العربية وثلاث برامج بالغة الانجليزية





هل سيوثر التعليم الهجين علي استيعاب الطلاب للمناهج العملية ؟





لا ، فالتعليم الهجين هو احدي ايقونات التعليم في العالم الخارجي وهو الذي تعتمد عليه دول العالم ونحن في مصر نعتبره احدي نوافذ تطوير التعليم وذلك لاننا منذ فترة زمنية ننادي بالتعليم الرقمي داخل مصر وتعتبر تلك الازمة احدي عوامل السرعة للعمل به وستنتهي عملية التلقين للطلاب داخل القاعات في وقت قريب .





ما مدي استخدام الامتحانات الالكترونية بكلية الزراعة ؟





سنستخدمها لتقييم اعمال السنة للطلاب وسيتم تطبيقها في بعد امتحانات المقررات النظرية سوا الشهرية او النهائية .





ما الخطة البديلة التي سيتم استخدمها اذا مررنا بازمة اخري من فيروس كورونا ؟





نحن مستعدون بكافة الاجراءات الاحترازية والتعليم الهجين بالمنصات الالكترونية ولكننا سنلغي وجود الطلاب تماما بالحرم الجامعي وسيلتزم الجميع المنازل وستسير العملية التعليمية بشكل طبيعي عبر الانترنت (أونلاين)





كيف تم تدريب أعضاء هيئة التدريس لاستخدام المنصات التعليمية ؟





بدانا منذ شهر ونص بدورات تدريبة مع اعضاء هيئة التدريس لتعليمهم كيفية استخدامها ورفع المقررات التعليمية وبنوك الاسئلة ومع بداية العام الجديد سنبداء بتدريب الطلاب الجدد علي كيفية التعامل معها واستخدامها .





ما المعايير التي علي بنائها تختار بها كلية الزراعة طلابها ؟





التنسيق الخارجي للثانوية العامة والدبلومات ، اما بداخل الكلية حسب التشعيب الداخلي للقسم للدخول بعض البرامج .





ما الذي تحتاجة كلية الزراعة لتطوير البنية التحتية الخاصة بها ؟





لقد تم تدعيمنا بصورة كبيرة من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بكل ما نحتاجه حيث أنه لديه نظرة هامة بقطاع الزراعة لمصر والمجتمع وكيفية تاثيرة بالاقتصاد المصري ، فقد قمنا بانشاء شبكة مياة طولها حوالي 9 متر ونعمل علي انشاء شبكة صرف وبناء اكبر معمل للكمبيوتر بالجامعة ومصنع البان صغير خاصة بالكلية وتتطوير مزارع الثورة السمكية ، وفي الفترة الاخيرة حصلنا علي دعم مادي كبير من جامعة عين شمس وفي خلال فترة قصيرة سيتم انشاء الكثير من المشاريع التنموية .





ما احدث القرارات التي اتخاذتها الكلية بعد ازمة كورونا ؟





فعلنا بروتكول " حديقة شهداء الجيش الابيض " وهو يقوم بانشاء حديقة داخل الحرم الجامعي عليها مجموعة من الاشجار ولكل شجرة اسم شهيد وما تنتجة من ثمار هو صدقة جارية للشهداء وسيتم افتتاحها قريبا.













ما اشكال مشاريع التخرج الخاصة بكلية الزراعة وكيف يتم تنفيذها علي ارض الواقع ؟

ليست مشاريع تخرج بما تعنية الكلمة ولكن ماهي الا ربط الطالب بارض الواقع والتفيذ العملي ، وبالفعل يتم تدعيم بعض المشاريع وتنفيذها من قبل الكلية وفي القريب العاجل سيتم انشاء بروتكول مع جهات خارجية ورجال اعمال لتبني تلك المشاريع .





ماهي أبرز البروتوكولات الي وقعتها كلية الزراعة مع الجهات الأخرى ؟





منذ فترة قصيرة تم توقيع برتكول مع جمعية رجال الاعمال لجميع التخصصات ويشمل جزء لتخصص الزراعة ومع تفعيله سيكون هناك مشاريع هائلة تعود بالنفع الاقتصادي والتنموي علي المجتمع العام الجامعي وسيشمل تدريب الطلاب والاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات العليا وحل المشاكل الزراعية التي تواجه رجال الاعمال .





ما اكثر البرامج التي تقبل عليها الطلاب ؟





برنامج البيو تكنولوجي ثم برامج التغذية ثم البرامج الاخري حيث يتطلب سوق العمل تلك البرامج بشكل كثيف .





من الأكثر توافدا علي كلية الزراعة طلاب الثانوية العامة ام الدبلومات الفنية ؟





طلاب الثانوية العامة حيث اننا نستقبل عدد قليل جدا من طلاب الدبلومات والمعادلات .





ما تفسيرك لارتفاع التنسيق الخارجي لكلية الزراعة ؟

ادراك الطلاب اهمية المجال الزراعي بمصر وكثرة احتياجه بسوق العمل وأيضا لما تحتويه الكلية من برامج متميزة .





ما الذي تقدمه الكلية للطلبة الخرجين ؟





تحتوي الجامعة علي مكتب توظيف للطلاب الخرجين وايضا مساعدة الطلبة بعد التخرج بتقديم كافة الاستفسرات الخارجية وايضا انشاء وحدة للتبع الطلاب الخرجين لاستغلال خبراتهم التعليمية .





ما النصائح التي تقدمها للطلبة بالعام ؟

النصيحة الاهم ان تحب عملك كي تعطيه وتبذل جهودك وتقبل اختيار الله لك.