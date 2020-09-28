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اقتصاد

فينترسال ديا تطبق نظام عمل "فليكس فوروور" لأول مرة بمصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:01 م
فينترسال ديا
فينترسال ديا
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مايكل عياد
أعلنت شركة "فينترسال ديا" مصر، أنه بدءا من 20 سبتمبر المنقضي، قامت الشركة بعودة عدد محدود من موظفيها للعمل من المكاتب، وذلك بعد ستة أشهر من العمل من المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وشددت الشركة في بيان لها حصلت "صدى البلد" على نسخة منه، على أن الإجراءات الإحترازية الصحية الصارمة ستبقى مطبقة كالمعتاد في تلك المكاتب، حتى بعد إنتهاء فيروس كورونا "كوفيد 19".

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وأضافت "فينترسال ديا مصر" أنه في الوقت نفسه، سيبدأ تطبيق نموذج عمل فينترسال ديا العالمي المستحدث "فليكس فوروورد"؛ ما يعني للفريق في مصر تغييرًا طموحًا في ثقافة الشركة يعكس نظرتها الاستشرافية للمستقبل، وخصوصًا أن العمل عن بعد لا يزال غير شائع في مصر.

وعن نظام الـ" "فليكس فوروورد" فقد أعلنت "فينترسال ديا" الشركة المستقلة الرائدة لإنتاج الغاز والنفط في أوروبا، أنها ستعتمد نظام العمل عن بُعد بوصفه نهجًا معياريًا حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، حيث أكد ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي للشركة، أن ذلك سيتم عبر تطبيق نموذج عمل هجين عندما ينتهي الوباء، ويطلق عليه اسم "فليكس فوروورد" Flex Forward.

يذكر أن الشركة قد شاركت من أيام في مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية "إيد واحدة" والتي قامت بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر للمساهمة بمبلغ قدره حوالى 4ر5 مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية 

 وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واستمرارًا لمبادرة قطاع البترول للمساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا ، وتقديم كافة أوجه الدعم وإتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنبًا للعدوى.
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