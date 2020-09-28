التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة

ناقشت كلية التربية جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه بعنوان " برنامج قائم على التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات القرن الحادى والعشرين لدى معلمي اللغة الإنجليزية " مقدمة من الباحثة نادية محمد عبد المنعم سرحان معلم أول لغة إنجليزية بالأزهر الشريف.





وأكدت الدراسة أن القرن الحادى والعشرين بما فيه من ثورة تكنولوجيا المعلومات يطرح بعض التحديات لكل من المعلم و المتعلم، لذلك لابد أن يزود النظام التعليمى المعلمين والمتعلمين بمهارات جديدة تمكنهم أن يصبحوا أكثر إبداعا. وظهرت أهمية الدراسة فى إثراء الأدبيات فيما يتعلق بأهمية التعلم المدمج فى تحسين مهارات القرن الحادى والعشرين. وتصميم برنامج مدمج لمعلمى اللغة الإنجليزية لتحسين استخدامهم لمهارات القرن الحادى والعشرين.





وأظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج فى تحسين مهارات القرن الحادى والعشرين لدى معلمي اللغة الإنجليزية.

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة إيمان محمد على البشبيشي، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنصورة، والدكتور على عبد السميع قورة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنصورة، والدكتور عيد عبد الواحد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنيا وعميد كليتى التربية والتربية طفولة بجامعة المنيا، والدكتورة مرفت الحديدي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بكلية التربية جامعة المنصورة.



