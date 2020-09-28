AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:44 م
مناقشة رسالة دكتوراة
مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة نادية محمد عبد المنعم سرحان
Advertisements
ناقشت كلية التربية جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه بعنوان " برنامج قائم على التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات  القرن الحادى والعشرين لدى معلمي اللغة الإنجليزية " مقدمة من الباحثة نادية محمد عبد المنعم سرحان معلم أول لغة إنجليزية بالأزهر الشريف. 

وأكدت الدراسة أن القرن الحادى والعشرين بما فيه من ثورة تكنولوجيا المعلومات يطرح بعض التحديات لكل من المعلم و المتعلم، لذلك لابد أن يزود النظام التعليمى المعلمين والمتعلمين بمهارات جديدة تمكنهم أن يصبحوا أكثر إبداعا. وظهرت أهمية الدراسة  فى إثراء الأدبيات فيما يتعلق بأهمية التعلم المدمج فى تحسين مهارات القرن الحادى والعشرين. وتصميم برنامج مدمج لمعلمى اللغة الإنجليزية لتحسين استخدامهم لمهارات القرن الحادى والعشرين. 

وأظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج فى تحسين مهارات القرن الحادى والعشرين لدى معلمي اللغة الإنجليزية.
 
وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة إيمان محمد على البشبيشي، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنصورة، والدكتور على عبد السميع قورة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنصورة، والدكتور عيد عبد الواحد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنيا وعميد كليتى التربية والتربية طفولة بجامعة المنيا، والدكتورة مرفت الحديدي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بكلية التربية جامعة المنصورة.

وتم منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية.
التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة
التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة
التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة
التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة
التعلم المدمج لتنمية استخدام مهارات معلمي الإنجليزية.. رسالة دكتوراة بـ تربية المنصورة
Advertisements

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على عدد زيجاته

شوبير: مانويل جوزيه مرشحا لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

إسقاط قيد نجل محمد مرسي من جداول نقابة المحامين

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

في ذكرى ميلاد شادية عبد الحميد.. لهذا السبب تخلت عن الحجاب

هل العائد الشهري من شهادات الاستثمار والوديعة البنكية ربا؟ .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجوم الفتيات.. كيف دافعت راندا فكري عن برنامجها انت الراجل

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 رسميا في مصر .. صور