ضبط 6 أشخاص كونوا تشيكلًا عصابيًا لسرقة الدرجات النارية بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في أعمال سرقة الدراجات النارية بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود معلومات عن تشكيل عصابي تخصص بسرقة الدرجات النارية بدائرة المركز.





وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة للقبض على المتهمين، وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من 6 أفراد، وبحوزتهم 4 درجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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قررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقي التوني، إحالة شابين إلى محكمة جنايات سوهاج؛ لاتجارهما في مادة الحشيش المُخدر.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، بورود معلومات عن المُتهم "أم.أ.م"، 26 عامًا، عامل، و"ع.ص.ع"، 25 عامًا، عامل، مفادها قيامهما بالاتجار في مادة الحشيش المُخدر مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة البيع على المُتعاطين.





وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الشابين، وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش المُخدر، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها إلى 15 يومًا وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج.