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برلمان

برلماني: المصريون علموا الدنيا كيفية الحفاظ على البلاد بعد نجاحهم في مواجهة محاولات إسقاطها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:36 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن ثقة المصريين المطلقة والتامة في السياسات الداخلية والخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى وإخلاصه وحبه الكبيرين لمصر وشعبها كان فى مقدمة أسباب نجاحات الدولة المصرية في إحباط وإفشال جميع المحاولات الخسيسة والشيطانية من قوى الشر والظلام والإرهاب لإسقاط الدولة المصرية.

ووصف " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى فى مسطرد فى محافظة القليوبية ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية والتى ركز خلالها على أهداف هذه المشروعات والهدف منها فى المقام الأول هو التسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المصريين بانها رسائل حاسمة وواضحة وتؤكد للعالم كله ان مصر بقائدها وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة وشعبها العظيم على مواجهة دعوات قوى الشر والظلام والارهاب لاسقاط الدولة المصرية.

مؤكدا ان هذه الرسائل التى أكد فيها الرئيس السيسى التى أكد فيها ان الناس لايمكن خداعها بالكلام حتى لوكانوا تعبانين وان الوعى هو سلاحنا ضد حرب الفوضى والدعوات الهدامة لقيت ارتياحا وتأييدا كبيرين من جميع المصريين لانها رسائل صادقة ونابعة من قلب القيادة السياسة لهذا الشعب العظيم الذى علم الدنيا كلها كيفية الحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها.
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