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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. سجل في "تقليل الاغتراب" عبر هذا الرابط

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:33 م
طلاب تنسيق - صورة
طلاب تنسيق - صورة ارشيفية
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نهلة الشربيني
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر وتستمر ححتى يوم الخميس الموافق  1 اكتوبر.

 
ويتم تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر هذا الربط :


ويتم التحويل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020 ، عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-
•التحويل المناظر لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
•التحويل غير المناظر لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي لطلاب المرحلة الثالثة منالتنسيق.
•التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
•لا توجد تحويلات ورقية.
•التحويل يكون لمرة واحدة فقط لطلاب المرحلةالثالثةمنالتنسيق.
•استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات) لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.
•تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة من طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق. 


وكان قد بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع التنسيق الالكتروني والتي شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني)، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020.

واستمرت تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لمدة ستة أيام بينما تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الوزارة للطلاب لتكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني صباح الغد الأحد (الموافق 27/9/2020).


وانهي مكتب التنسيق أعماله خلال المواعيد المحددة لتظهر نتائج قبول طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020 على النحو التالي:-
فقد وصل عدد الطلاب المتقدمين الشعب العلمية الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 الإجمالي 108274و74190 و182464

كما ان عدد الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 ، وجاء بيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 كليات جامعية 83667  22092 105759 ، ومعاهد تابعة للوزارة 20627 50516 71143 بينما الإجمالي 176902
.

ووصلت حالات استنفاد الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 ، عدد( 3980) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1582) طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.
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