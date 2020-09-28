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محافظات

تحصيل 600 مليون جنية قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن نهاية أكتوبر المقبل 2020 أخر موعدلتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح حفاظًا على هيبة الدولة ، 


وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على حقوقهم.


وكشف محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 166 ألف طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من (600 ) مليون جنيه منذ بدء الأعمال.


، وأشار المحافظ ان المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية .


وفيما يخص القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء فمنذ أن بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية فقد تم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولي حرص محافظ المنوفية علي وضع قيم سعرية تنافسية علي مستوي محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الادني قبل الاعلان عن إجراء أي تخفيضات تبع ذلك قرار السيد المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل الي 50 جنيه في الريف ونشير إلى أن الغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القري



وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة إستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن



جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع  العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيرًا على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.


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