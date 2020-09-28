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أخبار البلد

الرئيس السيسى يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة ..تعرف عليها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:38 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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كتب محمد عبد المنعم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 10 قرارات جمهورية جديدة نشرتها الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين .

وتتمثل القرارات فى نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية مع احتفاظهم بمرتبهم فيها .

وجاءت أبرز القرارات كالتالى:

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قرار رقم 522 لسنة 2020 بنقل محمد عبد القادر إبراهيم عبدالله فرجانى  الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .

وقرار رقم 523 لسنة 2020 بنقل مى عشرى محمد عبد الجليل رئيس النيابة الإدارية من الفئة "أ" إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادر درجة وظيفتها الحالية ، مع احتفاظها بمرتبها فيها.

وقرار رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد على أبو الحسب برانى بركات الرئيس من الفئة " أ" بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

والقرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب  الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجلة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

الرئيس السيسى يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة ..تعرف عليها
الرئيس السيسى يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة ..تعرف عليها
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