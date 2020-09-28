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فن

بـ إطلالات مختلفة.. دانا حمدان تبهر متابعيها عبر إنستجرام

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشرت الفنانة دانا حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها .

وظهرت دانا حمدان فى الفيديو وهى تقوم بتحدى على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك بإرتداء أكثر من فستان حيث ظهرت بأكثر من إطلالة.

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يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل
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