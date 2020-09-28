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حوادث

غرامة 50 ألف جنيه والمشدد 5 سنوات للاتجار في المخدرات بسوهاج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:09 م
حبس متهم
حبس متهم
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أنغام الجنايني

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، حكمها بمعاقبة شاب بالسجن المُشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يُفيد بورود معلومات عن اتجار المتهم "خ. ع. م"، 26 عامًا، عاطل، في المواد المُخدرة المُختلفة.


وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 6 شرائط من الأقراص المُخدرة.


وبمواجهة المُتهم أقر بما أسفرت عنه التحريات.


وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بحبس المُتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تم تجديدها إلى 15 يومًا، ثم أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المُتقدم.


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