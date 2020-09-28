في ذكراها.. ناقدة تكشف كواليس نجاح فايزة أحمد

عبرت ياسمين فراج أستاذة الموسيقى، عن عميق تقديرها لـ كروان الشرق فايزة أحمد، مؤكدة أنها فنانة رائعة قدمت كثيرا من الأعمال الفنية المتنوعة وصنعها عن جدراة.





وأضافت فراج، في حوارها مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن الفنانة فايزة أحمد غنت في سوريا ولبنان في بدايتها ولم يكن لها انطلاقه بالشكل الكبير إلا لما ظهرت في مصر ، ومصر كانت الشعلة وكل من يريد الانطلاق عليه البداية من مصر.





وتابعت ياسمين فراج أستاذ الموسيقي، أنه :"أغنية يما القمر على الباب حققت نجاحا كبيرا لفايزة أحمد، متابعة أنه: "محدش حس بيها في البداية الفنانة فايزة أحمد".

وأكدت ياسمين فراج أستاذ الموسيقية، أن فايزة أحمد كانت تريد أن تحقق نجاح كبير ورأت أن مصر هى الباب الأساسي لتحقيق هذا الأمر بلا شك، وهو ما حدث بالفعل وحققت ضجة كبيرة مع أول ظهور لها في مصر.