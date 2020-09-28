AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ذكراها.. ناقدة تكشف كواليس نجاح فايزة أحمد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
عبرت ياسمين فراج أستاذة الموسيقى، عن عميق تقديرها لـ كروان الشرق فايزة أحمد، مؤكدة أنها فنانة رائعة قدمت كثيرا من الأعمال الفنية المتنوعة وصنعها عن جدراة.

وأضافت فراج، في حوارها مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن الفنانة فايزة أحمد غنت في سوريا ولبنان في بدايتها ولم يكن لها انطلاقه بالشكل الكبير إلا لما ظهرت في مصر ، ومصر كانت الشعلة وكل من يريد الانطلاق عليه البداية من مصر.

وتابعت ياسمين فراج أستاذ الموسيقي، أنه :"أغنية يما القمر على الباب حققت نجاحا كبيرا لفايزة أحمد، متابعة أنه: "محدش حس بيها في البداية الفنانة فايزة أحمد".
 
وأكدت ياسمين فراج أستاذ الموسيقية، أن فايزة أحمد كانت تريد أن تحقق نجاح كبير ورأت أن مصر هى الباب الأساسي لتحقيق هذا الأمر بلا شك، وهو ما حدث بالفعل وحققت ضجة كبيرة مع أول ظهور لها في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشاعر عبد الرحيم منصور.. رحلة قصيرة في أغاني حب مصر ولكن مؤثرة

تعرف على رأي محمد فراج في أفلام أحمد حلمي .. فيديو

في ذكرى رحيلها.. سبب وفاة فايزة أحمد

بدون مكياج.. شاهد| خطيبة محمد فراج برفقته فى أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن رحيل فايلر واسم المدرب الجديد الخميس المقبل

هاني رمزي يكشف تفاصيل ترشحه احتياطيا لشقيقه في مجلس النواب

هاني حتحوت يكشف اسم المدرب الأقرب للأهلي بعد رحيل فايلر

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

هل العائد الشهري من شهادات الاستثمار والوديعة البنكية ربا؟ .. الإفتاء تجيب

بخطأ من سلاحه| الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة جندى من حراس الكاتدرائية بطلق ناري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون