مستشار المفتي: الطلاق أثناء فترة الحيض للمرأة يقع مع تحمل الإثم.. فيديو

هل يقع الطلاق أثناء فترة النفاس أم لا؟



نبه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء لا يمنع هذا من وقوع الطلاق عليها.









وأفاد "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته عن سؤال ورد إليه تقول فيه: "هل الطلاق يقع على المرأة وقت النفاس؟"، بأنه إذا طلق الرجل زوجته أثناء فترة الحيض أو النفاس واستوفى الطلاق شروطه يكون الطلاق صحيحًا ولكنه ممن يحرم.