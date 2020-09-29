مستشار المفتي: الطلاق أثناء فترة الحيض للمرأة يقع مع تحمل الإثم.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن جمهور العلماء يرون أن الطلاق في الحيض يقع ولكن صاحبه يأثم شرعا، فهناك فرق بين وقوع الحكم وصحته وبين أنه حرام وعليه ذنب.
وأضاف عاشور، في البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين لصفحة دار الإفتاء، أن الطلاق ساعة الحيض عند جماهير العلماء يقع طلقة مع تحمل صاحبه الإثم شرعا، ففي هذه الفترة تكون المرأة غير صحيحة ولها عذرها.
وأشار إلى أن طلاق الغضبان له حالات كثيرة، ويتم التحقيق في حالات وأسئلة الطلاق فيذهب الزوج إلى دار الإفتاء للحديث معه وجها لوجه ويسأل عن حالته الواقعية عند التلفظ بالطلاق.
هل يقع الطلاق أثناء فترة النفاس أم لا؟
نبه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء لا يمنع هذا من وقوع الطلاق عليها.
وأفاد "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته عن سؤال ورد إليه تقول فيه: "هل الطلاق يقع على المرأة وقت النفاس؟"، بأنه إذا طلق الرجل زوجته أثناء فترة الحيض أو النفاس واستوفى الطلاق شروطه يكون الطلاق صحيحًا ولكنه ممن يحرم.