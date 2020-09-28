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حوادث

استجواب الجيران وفحص كاميرات المراقبة.. استمرار البحث عن قاتل سيدة أثيوبية بالعجوزة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:30 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل مباحث الجيزة مناقشة واستجواب عدد من جيران سيدة افريقية عثر علي جثتها داخل شقة بمنطقة ارض اللواء بالعجوزة في سبيل حل لغز الجريمة وتحديد المتهم.

ويهدف الاستجواب الي تحديد ورصد اخر المترددين علي العقار محل الواقعة، كما يفحص فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية كاميرات المراقبة المواجهة للعقار وفي الشارع باكمله لبيان مدى رصدها لحركة غريبة من عدمه.

كانت أشارت التحريات الأولية التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن بلاغا ورد لقسم شرطة العجوزة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في عقار بأرض اللواء، انتقلت علي الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين العثور علي جثة سيدة في حالة تعفن رمي ملفوفة في ملاءة أسفل سرير بالشقة.

وكشفت معاينة فريق المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة عن أن المجني عليها تحمل الجنسية الأثيوبية في أوائل الأربعينات من عمرها تقيم بمفردها داخل الشقة كما لم يتبين الإصابات التي أدت لمقتلها لسوء حالة الجثة نتيجة التعفن، وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة ما يشير إلي شرعية دخول الجاني.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة، ويتولى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة مناقشة جيران المجني عليها وفحص كاميرات المراقبة لرصد آخر المترددين علي العقار قبل اكتشاف الجريمة.

بالإضافة الي مناقشة الأفارقة قاطني المنطقة للتوصل لهوية المجني عليها وسبب تواجدها في مصر.
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