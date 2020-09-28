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تعليم

التعليم تصدر بيانا عاجلا بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:18 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على: 
- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)
- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.  

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن. 

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي).

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة أبنائنا الطلاب، وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصفة خاصة.
 
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.
 
وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.
 
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، حيث تختص تلك اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
التعليم تصدر بيانا عاجلا بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد
التعليم تصدر بيانا عاجلا بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد
التعليم تصدر بيانا عاجلا بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد
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