قلت لـ الجوهري مبخافش.. ميدو يكشف سر كبوة الإسماعيلي في الدوري المصري

كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن سر سوء نتائج فريق الإسماعيلي في الدوري المصري خلال الفترة الحالية مؤكدا أن لاعبي الإسماعيلي يفتقدون شخصية حسني عبد ربه ومحمد حمص نجما الفريق السابقين وهو الأمر الذي يؤثر عليهم في الملعب.





وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "قلت للجوهري المدير الفني التاريخي لـ المنتخب الاول مبخافش قبل مباراة قوية بين مصر والمغرب وكان عندي 17 عاما".





واستطرد: "الشخصية القوية هامة في الملعب وفي الإسماعيلي جميع اللاعبين يحتاجون إلى الشخصية القوية".





وختم حديثه قائلا: "الخبرات مع الشخصية تؤهلك دوما للنجاح".