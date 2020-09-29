AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قلت لـ الجوهري مبخافش.. ميدو يكشف سر كبوة الإسماعيلي في الدوري المصري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن سر سوء نتائج فريق الإسماعيلي في الدوري المصري خلال الفترة الحالية مؤكدا أن لاعبي الإسماعيلي يفتقدون شخصية حسني عبد ربه ومحمد حمص نجما الفريق السابقين وهو الأمر الذي يؤثر عليهم في الملعب.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "قلت للجوهري المدير الفني التاريخي لـ المنتخب الاول مبخافش قبل مباراة قوية بين مصر والمغرب وكان عندي 17 عاما".

واستطرد: "الشخصية القوية هامة في الملعب وفي الإسماعيلي جميع اللاعبين يحتاجون إلى الشخصية القوية".

وختم حديثه قائلا: "الخبرات مع الشخصية تؤهلك دوما للنجاح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: اللي حصل مع حسني عبد ربه في الإسماعيلية عيب

ميدو: حسني عبد ربه جزء من تاريخ الإسماعيلي.. وبعض الأندية تهين رموزها

علي أبو جريشة ينتقد "عشوائية" مجلس الإسماعيلي

حسني عبد ربه: كانت هناك تعليمات إدارية بمنعي من خوض المباريات مع الإسماعيلي

حسني عبد ربه: سأترشح لرئاسة الإسماعيلي

حسني عبد ربه عن إمكانيات لاعبي الإسماعيلي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ترشيحاتنا

بالتزامن مع مباحثات مصر.. هروب 3000 مسلح من ميليشيات أردوغان في ليبيا

ليست شتوية.. رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق يحذر من سيول قادمة ..فيديو

أحرقوهم.. محاولة لإشعال النار في 8 ضباط بريطانيين بعد رشهم بالبنزين.. فيديو

آثار هجر القرآن الكريم .. احترس من 8 أمور تدمر حياتك

منع أمح الدولي من دخول النادي .. سيد علي يوجه رسالة للخطيب على الهواء.. شاهد

أخبار الأهلي| جاريدو يثير الجدل بعد رحيل فايلر.. وإعلان اسم المدرب الجديد الخميس المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

رسميا .. الكشف عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس اوفر كوبيه.. صور