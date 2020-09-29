في ذكرى وفاة كوثر العسال.. قصة اكتئاب زوجها بعد رحيلها

كما تألقت في الدراما التليفزيونية ومن أعمالها أوراق الورد والقاهرة والناس واهل الطريق وبنات الثانوية ولن اعيش في جلباب ابي وقالب الخبز ينتصر احيانا حيث اعتزلت المجال الفني نهائيا بعد نجاحها وتالقها في مسلسل «لن اعيش في جلباب ابي» عام 1996.

حصلت كوثر العسال على شهادة الثقافة عام 1942 ثم التحقت بالمجال الفني من خلال فرقة إسماعيل ياسين لتؤدي معه أدوارا كوميدية تنوعت أدوارها لتتألق دائما في الأدوار الثانية فلم تحصل يوما على البطولة المطلقة ومع ذلك كانت بصماتها واضحة في أي عمل يسند إليها.

كوثر العسال تزوجت من الفنان عبد المنعم إبراهيم لتكون هي زوجته الرابعة وآخر زوجاته، لتستمر معه في حياة مستقرة لمدة 20 عاما إلى أن رحل.





وبعد وفاة عبد المنعم إبراهيم، تزوجت كوثر العسال من الفنان الراحل محمد وفيق الذي عاش معها حياة سعيدة وعندما قربت نهايتها ظل مكتئبا حزينا.





وفي يوم وداع كوثر العسال انهار زوجها محمد وفيق لفراقها؛ ما جعل زملائه في المجال يحرصون على الوقوف بجانبه في أزمته، حيث شهد عزاؤها الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضورا كبيرا من الفنانين والعاملين بالوسط الفني.