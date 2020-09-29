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فن

أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل الآنسة فرح برفقه رانيا يوسف

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد، لمسلسل الأنسة فرح الجزء الثاني وذلك من خلال نشرها صور برفقة النجمة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت أسماء معلقة على الصور :"الأنسة فرح قريبًا".

يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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💜 #الآنسة_فرح #قريبا

A post shared by Asma Abo Elyazeid (@asma.abulyazeid) on

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