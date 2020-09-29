أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل الآنسة فرح برفقه رانيا يوسف

روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد، لمسلسل الأنسة فرح الجزء الثاني وذلك من خلال نشرها صور برفقة النجمة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
وكتبت أسماء معلقة على الصور :"الأنسة فرح قريبًا".
يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.