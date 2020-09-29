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رياضة

المقاولون العرب يكتسح نادي مصر بسداسية نظيفة في الدوري.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:11 م
فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب
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محمد السعيد
اكتسح فريق المقاولون العرب نظيره نادي مصر بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.

افتتح المقاولون العرب التسجيل عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروث حارس نادي مصر ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 11، أحرز سيف الجزيري الخدفي الثاني ،من تسديدة خارج منطقة الجزء ارتطمت بدفاع نادي مصر وسكنت شباك الحارس عصام.
 ثروت في الدقيقة 11.

واصل المقاولون العرب ضغطه، ليسجل الهدف الثالث عن طريق محمد مجلي من كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها ووضعها بكل سهولة في الدقيقة 18.

وشهدت الدقيقة 30 الهدف الرابع لذئاب المقاولون بعد كرة عرضية أرضية من سيف الجزيري لـ لويس إداردو الذي سجلها في الشباك.

واختتم سيف الجزيري أهداف المقاولون العرب في الشوط الأول، بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 47، من كرة عرضية من الجانب الأيمن استملها دون أي رقابة وسجلها بسهولة كالعادة في شباك نادي مصر.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد سالم هدف المقاولون السادس في الدقيقة 66 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر.

وبهذ الفوز رفع المقاولوت العرب رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد نادي مصر عن النقطة 20 في المركز الـ 17 وقبل الأخير.
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