حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة في كفر الشيخ .. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات مكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا،.





بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، كما شهدت حملات لإزالة الاشغالات، والارصفة المخالفة، والاعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها بمراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، موجهًا بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الاشغالات، والتعديات، والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها بشوارع المدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.





وتابع الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى تسليك خطوط خفض المنسوب بالقري.





وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، حيث تم غلق وتشميع مقهى لمدة 48 ساعة، لقيامه بالتشغيل بعد موعد الغلق المحدد، بالتنسيق مع قسم الاشغالات، والغلق الإدارى، والمتابعة الميدانية، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط بشوارع المدينة.





وتابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الإشغالات بشارع المحطة القديمة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات بالمدينة، وتفقد محطة محولات مطوبس،للوقوف على آخر المستجدات فى أعمال مد وتغير الكابلات.





وتابع عيد آخر الأعمال بغرف محابس مياه الشرب والصرف الصحى، والإحلال والتجديد بشارع داير الناحية، وشارع المرحومى.





وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال حفر الغاز الطبيعى بشارع الفتح، والسنترال الآلي، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي أعمال إنهاء التشطيبات بمدرسة الجبلاية بقرية الناصرية، وكذا بمدرسة الهمة بقرية أبو بدوي، بالإضافة الي متابعة أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي استعدادًا لفصل الشتاء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.





وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، المرور على الوحدة الصحية بقرية المنشأة الصغري، وكذا بقرية ميت الديبة، والوقوف علي مدى تقديم الخدمات للمواطنين وحسن معاملتهم، كما تم متابعة الأقسام، ودفتر الحضور والانصراف بهم، بالإضافة الي متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية كفر الجزائر استعدادًا لفصل الشتاء ،وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال استكمال المرحلة الثانية لتغطية ترعة الري بقرية ابو شعلان، التابعة للوحدة المحلية بقرية الشهابية، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مياه الري.

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