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حوادث

وزير العدل يهنئ القضاة ببدء العام القضائي الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:06 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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جودت عيد
هنأ  المستشار  عمر مروان وزير العدل، القضاة  بمناسبة بدء العام القضائي الجديد. 

وقال وزير العدل أن الوزارة  تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلةٍ، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية ، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم؛ حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية.

وأضاف "عهدنا بكم الدائم حسن التعامل مع كافة أطراف منظومة التقاضي، والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية في كل مسلكٍ وتصرف، للحفاظ على مكانة القضاء الرفيعة في نفوس جميع المصريين.

واختتم بيانه" تمنياتي لكم بعام قضائي مميز؛ بجهدكم الوفير، وقضائكم المستنير ". 

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