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رياضة

خاص| ميار الشريف: دعم محمد صلاح يؤكد نجاحي وأتمنى مقابلته قريبا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:19 م
ميار الشريف
ميار الشريف
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محمد سمير

وجهت ميار الشريف، بطلة مصر فى التنس بعد خروجها من بطولة "رولان جاروس"، أمام التشيكية "كارولينا بليسكوفا"، المصنفة الأولى عالميا سابقا، والثانية فى الوقت الحالي، الشكر إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.


وأضافت "الشريف"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دعم محمد صلاح لها عبر حسابه على "تويتر"، شيء عظيم؛ ويدل على نجاحها.


وتمنت بطلة مصر فى التنس، مقابلة الفرعون المصري في الفترة المقبلة، مؤكدةً أنها تتمنى التواصل معه، وسؤاله عن كيفية تخطي الحواجز العالمية، وكيف استطاع الكفاح من أجل حفر اسمه بذهب كأول مصري يقوم بتلك الأشياء العظيمة التي حققها.


وأشارت إلى أنها تتمني أن تصبح مثل محمد صلاح، وتستطيع أن تحفر اسمها فى ذاكرة المصريين مثله، مؤكدةً أنها تطمح إلى كسر جميع الحواجز من أجل رفع اسم فى المحافل الدولية في الوقت القادم.


وأصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى، عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.


وفازت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.


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