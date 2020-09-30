سجود السهو في الصلاة .. حكمه ووقته وهل تصح الصلاة بدونه





وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن العلماء قسموا السهو في الصلاة إلى أن يترك المصلي ركنا وهذا لا يجبره سجود السهو وعليه أن يأتي بالركن.





وأشار إلى أنه قد يسهو المصلي عن سنة من سنن الصلاة كترك التشهد الأوسط، ففي هذه الحالة عليه أن يسجد للسهو في آخر صلاته.





اما من سها في عدد الركعات فالنبي أخبرنا بأنه يبني على يقينه ويبني على الأقل فإن شك في عدد ركعات الصلاة بأنها ثلاثة أو أربعة فيبني على الثلاثة ويأتي بالرابعة.





نسيان سجود السهو

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.





وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.



