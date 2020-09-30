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ديني

سجود السهو في الصلاة .. حكمه ووقته وهل تصح الصلاة بدونه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
سجود السهو في الصلاة..
سجود السهو في الصلاة.. حكمه ووقته وهل تصح الصلاة بدونه
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محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "قد يحدث سهو أو نسيان في الصلاة فماذا أفعل؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن العلماء قسموا السهو في الصلاة إلى أن يترك المصلي ركنا وهذا لا يجبره سجود السهو وعليه أن يأتي بالركن.

وأشار إلى أنه قد يسهو المصلي عن سنة من سنن الصلاة كترك التشهد الأوسط، ففي هذه الحالة عليه أن يسجد للسهو في آخر صلاته.

اما من سها في عدد الركعات فالنبي أخبرنا بأنه يبني على يقينه ويبني على الأقل فإن شك في عدد ركعات الصلاة بأنها ثلاثة أو أربعة فيبني على الثلاثة ويأتي بالرابعة.

نسيان سجود السهو
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها. 

وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة. 

ماذا نقول عند سجود السهو؟
 بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، ولكن من الأفضل أن نقول (سبحان ربي الأعلى).

متى يكون سجود السهو؟
كانت دار الإفتاء ذكرت أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.

وأشارت إلى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.

وأضافت أنه يستحب إذا سجد شكرًا لله تعالى، أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.
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