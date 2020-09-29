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رياضة

ميدو: التحقيقات في الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور ستستغرق وقتا طويلا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:32 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
تحدث أحمد حسام ميدو عن الشكاوي المقدمة من جانب العديد من الجهات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وذلك للجنة الأولمبية المصرية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "التحقيقات في الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور من جهات عديدة على رأسهم مجلس إدارة الأهلي سوف تستغرق وقتا طويلا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه".

أضاف: "أتمنى ألا يتأثر الزمالك بأزمات مرتضى منصور مع العديد من الجهات فالزمالك سبق وأن دفع ثمن عدم الاستقرار الإداري لسنوات طويلة".

وختم حديثه قائلا:"كل الجهات التي تتحرك ضد مرتضى منصور والشخصيات التي تتحرك ضده اتجهت للجنة الأولمبية بسبب اقتناعها بأنها الجهة القادرة على اتخاذ قرار ضده".
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