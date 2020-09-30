مفقودة منذ عامين.. تفاصيل العثور على امرأة حية في عرض البحر بعد معاناة مرعبة.. فيديو

عثر صياد كولومبي، على امرأة مفقودة، لم ترها ابنتها منذ عامين، على قيد الحياة في عرض البحر، تطفو فوق الماء قبالة سواحل كولومبيا بعد محاولتها الانتحار.

اعتقد الصياد رولاندو في البداية أن ما يطفو على سطح الماء ما هو إلا قطعة خشبية، فقرر سحبها ليجد أمامه امرأة مفقودة منذ عامين.





وسحب "رولاندو" المرأة وتدعى «أنجليكا جيتان» 46 عامًا، بعدما كانت تطفو على بعد ميل واحد من شواطئ بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.





ووفقًا للمقطع، فقد قام رولاند وصديقه بإنقاذ "أنجليكا" ورفعها إلى القارب بعد أن أمضت أكثر من 8 ساعات في عرض البحر.





وعندنا حاول إفاقتها؛ لم تستجب، وتم نقلها إلى المستشفى، ويقال إنها ظهرت عليها علامات انخفاض حرارة الجسم نتيجة لما عانته.





سبب انتحارها





في حديثها للصحفيين، قالت إنها قاطعت عائلتها وأصدقائها؛ بسبب زوجها السابق الذي أساء معاملتها، وعذَّبها لمدة 20 عامًا.





وفي حديثها إلى RCNRadio، تابعت: "بدأت إساءته خلال حملي الأول، لقد ضربني، وأساء إلي بعنف، وفي الحمل الثاني استمرت الإساءة ولم أستطع الهروب منه لأن الفتيات كن صغيرات".





وتقول: "أبلغت عنه مرات عديدة لكن الشرطة اقتادته لمدة 24 ساعة وعندما عاد إلى المنزل مرة أخرى، عادت الاعتداءات".





وزعمت "أنجليكا" أن زوجها السابق حبسها أيضًا داخل منزلها، وأجبرها على استخدام الحديقة كمرحاض لها، قبل أن يحاول قتلها، لكنها تمكنت من الفرار، وعاشت في الشوارع لمدة 6 أشهر قبل أن تجد مكانًا للإقامة في مركز الإنقاذ كامينو دي في. ومع ذلك ، قالت بأنها تعرضت بعد ذلك لمزيد من الإساءات في الملجأ، وزعمت أن النساء منعنها من الاستحمام ووضعن الماء والصابون في مشروباتها.





ونوهت إلى أن الشرطة أجبرتها على مغادرة الملجأ عندما انتقل زوجها السابق إلى الولايات، مما يعني انتهاء الإجراءات الوقائية المحيطة بإقامتها، وهذا جعلها "لا تريد الاستمرار" في حياتها، وحاولت الانتحار بالقفز في البحر.





ولم تكن تتذكر المرأة وجودها في الماء حتى تم إنقاذها، لكنها قالت بأنها إنها تأسف لمحاولتها الانتحار، وقالت إنها شعرت أن الله قد خلصها، "ولدت من جديد والحمد لله.. و إذا أتيحت لي الفرصة أو المساعدة؛ فلن أتخذ هذا القرار أبدًا، الآن أنا ممتنة للغاية لأن الله منحني فرصة جديدة للمضي قدمًا".



