لحظة وصول ترامب وبايدن إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة تليفزيونية.. فيديو

جو بايدن، إلى كليفلاند وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وخصمه الديمقراطيإلى كليفلاند ، في ولاية أوهايو، حيث تنعقد أولى المناظرات التلفزيونية المقررة قبل الاستحقاق الرئاسي.





وأظهرت اللقطات ، وصول ترامب ، رفقة زوجته ميلانيا ، قبل ساعات من موعد المناظرة، بينما وصل بايدن منفردًا.





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ونشرت وسائل إعلام أمريكية ، لحظة وصول المرشحين إلى كليفلاند، حيث يتابع الملايين من الأمريكيين أول مناظرة بين الجمهوري ترامب ، ومنافسه بايدن.





وتعد تلك المناظرة ، هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة ، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، التي ستعقد في الثالث من نوفمبر.

President Donald Trump and former Vice President Joe Biden have both arrived in Ohio. The debate will begin at 9 p.m. ET on @FortWaynesNBC .

More on tonight's presidential debate: https://t.co/kLWh9cHWum pic.twitter.com/qBD4qo5OPh — Louie Tran (@louie_tran) September 29, 2020