لحظة وصول ترامب وبايدن إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة تليفزيونية.. فيديو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن، إلى كليفلاند، في ولاية أوهايو، حيث تنعقد أولى المناظرات التلفزيونية المقررة قبل الاستحقاق الرئاسي.
وأظهرت اللقطات، وصول ترامب، رفقة زوجته ميلانيا، قبل ساعات من موعد المناظرة، بينما وصل بايدن منفردًا.
اقرأ أيضًا:
ونشرت وسائل إعلام أمريكية، لحظة وصول المرشحين إلى كليفلاند، حيث يتابع الملايين من الأمريكيين أول مناظرة بين الجمهوري ترامب، ومنافسه بايدن.
وتعد تلك المناظرة، هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعقد في الثالث من نوفمبر.
President Donald Trump and former Vice President Joe Biden have both arrived in Ohio. The debate will begin at 9 p.m. ET on @FortWaynesNBC .More on tonight's presidential debate: https://t.co/kLWh9cHWum pic.twitter.com/qBD4qo5OPh— Louie Tran (@louie_tran) September 29, 2020
President Trump and Democratic nominee Joe Biden arrived in Cleveland, Ohio this afternoon ahead of the first 2020 presidential debate. You can watch the 90-minute debate on CBS tonight. pic.twitter.com/nrN35WSV1c— CBS Newspath (@cbsnewspath) September 29, 2020