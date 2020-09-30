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أخبار العالم

لحظة وصول ترامب وبايدن إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة تليفزيونية.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
ترامب يصل إلى كليفلاند
ترامب يصل إلى كليفلاند لإجراء مناظرة مع بايدن
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قسم الخارجي
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن، إلى كليفلاند، في ولاية أوهايو، حيث تنعقد أولى المناظرات التلفزيونية المقررة قبل الاستحقاق الرئاسي.

وأظهرت اللقطات، وصول ترامب، رفقة زوجته ميلانيا، قبل ساعات من موعد المناظرة، بينما وصل بايدن منفردًا.

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ونشرت وسائل إعلام أمريكية، لحظة وصول المرشحين إلى كليفلاند، حيث يتابع الملايين من الأمريكيين أول مناظرة بين الجمهوري ترامب، ومنافسه بايدن.

وتعد تلك المناظرة، هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعقد في الثالث من نوفمبر.
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