رسمياً.. الفيفا يخطر اللجنة الخماسية بـاستخدام الـ VAR في كأس مصر

أكد اتحاد الكرة المصري استمرار استخدام تقنية الفيديو في بطولة كأس مصر، وستكون البداية مع مباراة الأهلي اليوم أمام الترسانة في دور الـ16.





وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي تم تأجيلها بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا أحمد جمال ومحمود عبدالسميع وخالد رمضان مساعدين ومحمد محمود عبدالله حكم رابع ومحمد عباس حكم فيديو وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.



