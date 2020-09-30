ترامب: لم يقدم أي رئيس ما فعلت في 3 سنوات ونصف.. وبايدن: أصبحنا مرضى وضعفاء وأكثر فقرًا

يزعم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو رئيس يولد الكراهية والعنصرية، وردَّ "ترامب" بالاستشهاد بمشروع قانون الجرائم لعام 1994 الذي ساعد "بايدن" في تمريره، مُدعيًا أن منافسه عامل المجتمع الأسود "بقدر سوء أي شخص في هذا البلد".





وبالانتقال إلى موضوع الاحتجاجات الأخيرة، قال ترامب إنه أعاد السيطرة على المدن التي تعرضت لأعمال الشغب، لكن في بعض الأماكن لم يسمح الديمقراطيون لإدارته بفعل ذلك.









وحول ذات الموضوع طلب ترامب في السابق وقف تمويل الشرطة، أكد بايدن أنه يُعارض تمامًا الإجراء الذي اتخذه ترامب بوقف تمويل الشرطة



ورد "ترامب" قائلاً: "لم تكن هناك إدارة أو رئيس فعل أكثر مما فعلت في فترة ثلاث سنوات ونصف".





بينما باغته "بايدن" مهاجمًا بقوله: "في عهد هذا الرئيس أصبحنا أضعف وأكثر مرضًا وفقرًا وأكثر انقسامًا وأكثر عنفًا".



