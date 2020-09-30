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فن

بعد أدائها المشرف في بطولة رولان جاروس.. رانيا يوسف تدعم لاعبة التنس ميار شريف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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مصطفى كرم
وجّهت الفنانة رانيا يوسف الدعم، لـ ميار شريف لاعبة التنس المصرية؛ بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، ووصولها إلى الدور الرئيسي من البطولة. 

وغردت رانيا يوسف عبر حسابها على "تويتر": "‏ميار شريف نموذج للست المصرية المشرفين دائمًا، فخورين بيكي ‎#ميار_شريف". 

وسطرت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة النادي الأهلي، اسمها، بحروف من ذهب، بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس).

ودّعت ميار شريف بطولة رولان جاروس، أمس، الثلاثاء، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة. 

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وتقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4.

ورغم الوداع المشرف لـ ميار شريف، إلا أنها  أصبحت أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.

وتحتل ميار المركز 171 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، في التاريخ.
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