AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حقيقة فرض حظر كلي في الكويت بسبب عزاء الشيخ صباح الأحمد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:08 ص
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام كويتية، حقيقة الأنباء المتداولة حول فرض حظر كلي في البلاد؛ بسبب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ونفت وزارة الداخلية الكويتية، الأنباء المتداولة في هذا الشأن، عن فرض حظر كلي، ابتداء من الأربعاء، حتى فجر الأحد، بسبب وصول رؤساء وزعماء الدول؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح.

اقرأ أيضًا:

وقالت الوزارة الكويتية إن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولا فرض لأي حظر كلي.

من جهته، قال وزير شؤون الديوان الأميري، ان حضور مراسم دفن أمير الكويت الراحل/ سيقتصر على الأقرباء فقط.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا.

وكان أمير الكويت الراحل، يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا، ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى أرض الكويت اليوم الأربعاء قادمًا من الولايات المتحدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الإمارات ينعى أمير الكويت.. ويعلن الحداد 3 أيام

قائد العمل الإنساني.. شيريهان تنعى الشيخ صباح الأحمد

وزير الديوان الأميري الكويتي: مراسم دفن جثمان فقيد الوطن مقتصرة على الأقرباء فقط

بكلمات مؤثرة.. سيرين عبد النور تنعي أمير الكويت

إلى جنة الخلد.. وائل جسار ينعي أمير الكويت

ترشيحاتنا

بعد رسالة حلا ترك .. الجمهور يبحث عن علاء ولي الدين

بث مباشر .. انطلاق أول مناظرة بين ترامب ومنافسه جو بايدن

فتح باب تراخيص البناء.. التنمية المحلية تعلن الموعد

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والأمير الجديد لدولة الكويت.. تفاصيل

شريف إكرامي: الشناوي أحد أسباب رحيلي عن الأهلي

إن شاء الله.. بايدن يرد على ترامب باللغة العربية في أول مناظرة رئاسية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور

فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور