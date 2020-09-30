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حوادث

السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بسوهاج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بشقة بالطابق الثاني بشارع البريد بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع البريد بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بشارع البريد دائرة قسم شرطة البلينا، ملك المدعو "عاطف. أ. م"، 58 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية،وبسؤاله قرر نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

تم الدفع بسيارة الإطفاء واخماد الحريق والسيطرة عليه دون حدوث إصابات بشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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