AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة.. فايلر يعود للقاهرة الأسبوع المقبل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
فايلر
فايلر
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يغادر القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد وعقب مواجهة الترسانة.


ويقود فايلر مباراة الترسانة مساء اليوم في دور ال ١٦ من منافسات كأس مصر.


وقالت المصادر إن الأهلي لم يخطر فايلر بموقفه النهائي حتي الآن ولن يتم ذلك إلا صباح غد الخميس تجنبا لدفع الأهلي الشرط الجزائي المقدر بشهرين.

وأضافت المصادر أن الأهلي استقر وبشكل نهائي علي رحيل فايلر والتعاقد مع مدير فني أجنبي آخر سيتم الإعلان عنه غدا عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وأوضحت المصادر أن فايلر سوف يعود للقاهرة الأسبوع المقبل لإنهاء بعض الأمور والحصول علي مستحقاته من القلعة الحمراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

قصة كارتيرون.. سيناريوهات الاهلي في مواجهة أزمة السويسري رينيه فايلر

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

كواليس الساعات الأخيرة في أزمة فايلر ومسئولي الأهلي

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

استعدادا لمواجهة الترسانة.. سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع فايلر

ترشيحاتنا

لقاء وداع فايلر .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي فى مواجهة الترسانة بكأس مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-9-2020

لقاء وداع فايلر .. مواجهة كلاسكية بين الأهلي والترسانة فى كأس مصر

حقيقة فرض حظر كلي في الكويت بسبب عزاء الشيخ صباح الأحمد

العصمة في يد العروس.. قوانين وقواعد الزواج في الحكم الملكي

ما يقرأ عند زيارة القبور وحكم زيارتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور