مفاجأة.. فايلر يعود للقاهرة الأسبوع المقبل

كشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يغادر القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد وعقب مواجهة الترسانة.









ويقود فايلر مباراة الترسانة مساء اليوم في دور ال ١٦ من منافسات كأس مصر.









وقالت المصادر إن الأهلي لم يخطر فايلر بموقفه النهائي حتي الآن ولن يتم ذلك إلا صباح غد الخميس تجنبا لدفع الأهلي الشرط الجزائي المقدر بشهرين.





وأضافت المصادر أن الأهلي استقر وبشكل نهائي علي رحيل فايلر والتعاقد مع مدير فني أجنبي آخر سيتم الإعلان عنه غدا عقب اجتماع مجلس الإدارة.



