التضامن: 6.5 مليون مصري فوق الـ60 عاما.. ودور المسنين تستضيف عددا كبيرا منهم "فيديو"

قال مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، إنه في الأول من أكتوبر يتم تنظيم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعى تضع فى سياستها توفير كفاية الحماية الاجتماعية لكافة الفئات العمرية خاصة وأنها تشرف على 187 دار مسنين وتخدم حوالى 4 آلاف مسن.









وأضاف مجدى حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن دور المسنين بها العديد من الشروط والأحكام يتم مراعاتها من خلال رد الجميل لهم عن دورهم فى المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيم الدور وفقًا للدور التى تخدم الأشخاص غير القادرين على خدمة أنفسهم ودور تخدم الأشخاص القادرين على خدمة أنفسهم.





وتابع أن برامج الوزارة أثناء تعاملها مع المسن تشمل العديد من الجوانب التثقيفية والرعاية وكبار السن، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع كافة الأفراد سواء وتقدم كافة الخدمات اللائقة مع مراعاة البعد الاجتماعى، منوهًا أن الخدمة المقدمة لأى مسن لا تقل أبدًا عن اى خدمة مقدمة لأى أحد مع فارق المصروفات، مؤكدًا أن مصر بها 6.5 مليون مسن تجاوز سنهم 60 عامًا.





وأوضح أن تكافل وكرامة يتعامل مع 348 ألف مسن يستفاد من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى 25 ألف مسن يتقاضى معاش شهرى من برنامج تكافل وكرامة، منوهًا أن هناك شروط خاصة للالتحاق بالعمل فى دور المسنين بعد تأهيلهم، منوهًا أن هناك برنامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ويحمي كبار السن.



