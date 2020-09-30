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أخبار البلد

نهاية أكتوبر..مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020، وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

ونظرا  للإقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020.


وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيًا مع ما تم على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

جدير بالذكر ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
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