نهاية أكتوبر..مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020، وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.





ونظرا للإقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020.





جدير بالذكر ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة.



