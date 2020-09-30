أخبار السعودية اليوم: الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الأحمد بتوليه مقاليد الحكم.. الزعماء العرب ينعون أمير الكويت الراحل.. والرياض تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران

الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الأحمد بتوليه مقاليد الحكم

القيادة السعودية والزعماء العرب ينعون أمير الكويت الراحل

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء تجاوزات إيران النووية









نعت الدول الخليجية والعربية والزعماء والقادة العرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي عن 91 عامًا.





وكذلك أعلنت معظم الدول تنكيس الأعلام والحداد على الأمير الراحل الذي عايش أخطر أزمات بلاده والمنطقة، وخطّ مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته «أمير الدبلوماسية» و«حكيم العرب».









وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة أن «الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدًا من أغلى رجالها»، فيما أشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن «الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيما عظيما من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها».









ونعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت.











وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن «الملك وولي العهد يقدّمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء».











وأكد الملك سلمان مشاركة «المملكة العربية السعودية وشعبها الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم في الفقيد الراحل».









وكتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد... رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك... ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية خالدة في ذاكرة الأجيال».









وكذلك قال الديوان الملكي في البحرين في بيان إن «مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم، لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت».









وأعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وأسرة الصباح الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل.









أما قطر فقال أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بيان: «فقدنا برحيله قائدًا عظيمًا وزعيمًا فذًا، اتسم بالحكمة والاعتدال وبُعد النظر والرأي السديد».









وكذلك غرد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على «تويتر»: «فقدنا اليوم أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا مُحبًّا للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، كان قائدًا استثنائيًا وأميرًا للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته».









من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: «ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الديكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده».









ونعى المجلس السيادي الانتقالي في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان، «قائدا عربيا بارزًا كرّس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة بلاده والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص».









وأكد الرئیس الیمني عبد ربه منصور أن الأمتين العربیة والإسلامية فقدت برحيله «زعيما عظيما من طراز فريد، كانت بصماته بارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية».









وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه الشديد لغيابه، معتبرًا أنه «قضى عمره في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة»، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: «لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي».









وأكّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه بغياب أمير الكويت «تنطوي صفحة من التاريخ العربي كتبها بحروف من ذهب رجل عظيم، تنقل في مقاليد الحكم والمسئولية على مدى عقود زخرت بالإنجازات والنجاحات والمبادرات التي ستبقى راسخة في وجدان شعبه والشعوب الشقيقة».









وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالًا هاتفيًا بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.









وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: «لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية». وأضاف: «رحل - رحمه الله - بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته».









من جانب آخر، عبّر خادم الحرمين الشريفين عن تهنئته للأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، سائلًا الله أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكدًا وقوف المملكة مع الكويت، داعيًا الله - جلّ وعلا - للفقيد بالرحمة، ومتمنيًا للكويت مزيدًا من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.









وجدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.









وثمن المجلس في جلسة عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديدًا لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المخبأة، مقدرا وقوفها وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.









وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين رئيس مجلس الوزراء، عن "خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلًا الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار"، معبرًا عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، سائلًا الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.