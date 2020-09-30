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فن

بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها بجمالها الطبيعي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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ندى فكري
نشرت الفنانة جيهان خليل صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت جيهان في الصوره و هي ترتدي  تيشرت باللون الاسود و بدون مكياج.

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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم. 

يذكر ان جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة و السينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بالقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015،

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة ، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وإلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة و السينما
بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها بجمالها الطبيعي
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