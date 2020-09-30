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مش هأجل.. وزير السياحة: سأعلن اكتشاف أكثر من 27 مومياء بسقارة 3 أكتوبر "فيديو"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اكتشاف توابيت أثرية جديدة في سقارة عددها أكثر من 27 تابوتا، موضحًا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا 3 أكتوبر المقبل بسقارة للإعلان عنهم، معقبًا: "مش هأجل الإعلان إلا لو اكتشفنا مومياوات جديدة". 

وأضاف وزير السياحة، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للاكتشافات خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة، ومن الممكن أن يتم اكتشاف مومياوات أخرى فى تلك الفترة. 

وأوضح أن الموامياوات فى حالة جيدة والتوابيت مغلقة والكشف أشبه بكشف العساسيف الذى تم العام الماضى، مؤكدًا أن قاعة المومياوات بمتحف الحضارة ستكون الاجمل فى منطقة الشرق الاوسط.

ونظمت الوزارة حملة ترويجية كبيرة لتشجيع السائحين على الاقبال لمصر وللتأكيد على أن السياحة آمنة فى مصر وأن الإجراءات الاحترازية آمنة، مؤكدًا أنه تم تقليل أعداد السائحين داخل الأوتوبيس الواحد والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. 

وكشف وزير السياحة والآثار، عن التسهيلات المقدمة لجذب السياح، موضحًا أن هناك برنامج تحفيز طيران يقدم للطيران الأجنبي، مع منح تأشيرات مجانية للمحافظات السياحية لأول مرة في مصر حتى 31 أكتوبر، مع تقديم وزارة الطيران الخدمات الأرضية والرسوم بالمطارات، ووزارة البترول خفضت سعر الوقود للطائرات، وتم عمل مبادرات لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي، للحفاظ على القطاع والحفاظ على المليون مواطن الذين يعملوا بقطاع السياحة كفرص عمل مباشرة.، كما تم انتاج فيلم " رحلة سائح لمصر" كرسالة طمانة للسائح الوافد إلى مصر.
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