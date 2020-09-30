مروة نصر تكتب: الفرق بين توأم الشعلة الحقيقي والمزيف

علاقة توأم الشعلة علاقة صعبة ومتعبة وفيها دروس كتير، هي علاقه أون واوف ،ذهاب وعودة، فيها كر وفر كتير، هارب ومطارد بيتبادلوا الأدوار ودى أكتر حاجه بتميزها، لكن لازم نفرق بين التوأم الحقيقي والمزيف، لأن مش كل حد ف علاقة صعبة يفتكر انه ف علاقه توأم شعلة.

أولا التوأم المزيف.. انت بتحس ف العلاقة دى انك متعلق بيه جداا، والحقيقة أنه بيكون عامل معاك رابطة بس الرابطة بتكون سامة والتعلق بيه سام ومستنزف لطاقتك .. انت بتبقي بتفكر فيه ٢٤ ساعة عل حساب كل حاجه ف حياتك، وبتفسر مشاعرك تجاهة انها حب، لكن الحقيقة انه مش حب لكن انت بتبقي عندك حاجة للحب، وبتديله الحب دة بسبب الرابطة اللي بينكم ،اول مابتقابله بتروح عليه من غير تفكير، والهدف من دخوله حياتك انه يعلمك اكتر من درس ،بيخليك تشوف نفسك و علاقاتك عل حقيقتها ،وكاءنك بتتطهر من ذنوبك وبتتولد من جديد عالشان يمهدلك انك تقابل توأمك الحقيقي وتعيش حياتك بطريقه صح، يعني بصراحه الناس ال بتقابل توأمها المزيف هي ناس محظوظة، لانه مباشره بعد مابتتخلص من التعلق السام بتقابل الحقيقي، وبيكون التوأم الحقيقي بالفعل موجود ف مجال طاقته، التوأم المزيف بياخد منك كتير وبيستغلك طاقيا وماديا وعاطفيا وجسديا ،وبيحاول يحسسك ان مجرد وجوده معاك كفايه وكتير عليك، وكاءنه بيفهمك ان كتر خيري وتحمد ربنا ان انا معاك لانه بنسبه كبيرة بيكون شخص نرجسي ومغرور و شايف نفسه جدا، وطول الوقت عاوز يعرف نظرتك ليه ويحس بااعجابك بيه ، وبيعمل حاجات تخليك متلغبط ،يعني ممكن يعمل حاجه او حاجتين كويسين عالشان تفضل فاكرهم وماسك فيهم وكل ماتفكر تسيبه تفتكر الحاجات القليله دى ال عملها ليك، بيخدعك وبيعلقك بيه بااساليب خبيثه ،وديما يقلل منك ومن تفكيرك ومن اراءك وبيحاول يغيرك لنسخه سيئه وياخد كل طاقتك الايجابيه

وف الاخر هتعرف انك متمسك بيه وبتتقبله بشكل مش حقيقي لانك مش بتبقي عارف تفرق بين طاقه الحب الحقيقي والطاقه السامه ف الوقت دة لحد مابتفوق وتقرر تنهي العلاقه دى وتفك تعلقك بالشخص دة وتتشافي من العلاقه دى تماما حتي لو دا ضد رغبتك احيانا ..





التوأم الحقيقي...

بتكون ف العلاقة انت والشخص التاني بتحسوا بنفس الإنجذاب ،رابطه الحب بتكون قويه وخارج ارادتكم، لما بتشوف الشخص دة بيحصلك صدمة عاطفية ،حد مختلف عن العالم كله بالنسبه ليك ، ولما بتتكلم معاه بتحس انك تعرفه من زمان ونفس الشعور بيكون متبادل عندة ، رغم انه شخص مختلف عنك او ممكن ف عوائق او حواجز بينكم كتير ، يعني مثلا مختلف عنك في عادات وتقاليد او الديانه او فرق السن كبير بينكم او انكم ف علاقات ارتباط تانيه .. لكن التوأم الحقيقي مش بيفكر في أنت مين ولا معاك ايه ولا بتشتغل ايه ولا هياخد منك ايه ولا اي حاجة .

وكل تركيزه علي شخصك وعلي صورته اللي شايفها فيك وروحه ال متعلقه بيك ،اكتر حد بيشجعك وبيعلي ثقتك ف نفسك ، ومستحيل يستغلك ولا يمكن يحاول او حتي يفكر في استغلالك مهما شاف انك طيب وحنون ومعطاء معاه ، انت ممكن تحس بانجذاب جسدي عالي او طاقة عالية معاه

بس هو مش هيطلب منك حاجة او ياخد منك حاجه من غير ارادتك ورغبتك .

التوأم الحقيقي لما بيشوفك بيركز فيك اوي كأنك حاجة ملكه وضاعت منه واخيرا لقاها ، وبيكون متقبلك زى ماانت بعقلك وجنونك وبيحب كل حاجة فيك وشايفك في احلي صورة واحلي الناس ، ممكن تاخدوا وقت شوية عشان كل واحد فيكم يتقبل اختلاف التاني ،ومع الوقت مش بتشوفوا حد زى توأمكم ولا هو بيشوف حد ف الدنيا زيكم ، كل واحد فيكم بيكون راضي بالتاني وبشخصيته مهما كان فيها من عيوب، يعني الرابطة اللي بينكم سليمة وصحية مهما كان فيها كر وفر او بعد وقرب ، ومش بتحس باي اعتراض من توأمك علي طريقتك سواء لبسك او عيشتك اوعاداتك او حتي طريقة عبادتك هو بيحبك وعاجبه كدة زى ماانت وف كل حالاتك.





واكتر واهم حاجه عالشان تميز نوع علاقتك بتوأمك، انك تشوف الشخص التاني لو بيزعل لزعلك يبقي هو توأمك الحقيقي؛ لأن الشخص المزيف استحالة يزعل لزعلك او يحس بوجعك.. يعني اخرة يمثل أنه زعلان عالشانك ،دا لو عرف يمثل، وكمان عمره ما يعتذر لك ،هو جاي بس عشان يغيرك، لكن التوأم الحقيقي بيقبلك زي ما انت ف كل حالاتك وبيفضل جنبك برابطه روحيه قويه بتحسها حتي لو كنتوا بعاد عن بعض.



