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أخبار العالم

بعد قصر الجنازة على أقاربه.. أوقاف الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الأمير الراحل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:32 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا وجهت فيه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، في جميع مساجد دولة الكويت.


ويُشار الي أن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح قد كشف عن الفئات المسموح لها بحضور مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد .

وذكر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان له قائلا :  بأنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل.

 وأوضح الوزير الكويتي أن بأن حضور مراسم دفن جثمان الأمير الراحل سيقتصر على أقربائه فقط.

ومن المقرر ان يصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء  جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج في إحدي المستشفيات هناك.

ويعتلي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له قد أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.

 وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".

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