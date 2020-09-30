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أخبار البلد

الصحة العالمية: انضمام 21 دولة بشرق المتوسط للمرفق العالمي للقاح كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يوجد 191 لقاحا لفيروس كورونا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10  في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية .

وأضاف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن 156 دولة حول العالم انضمت للتحالف العالمي لطلب لقاح كورونا و38 دولة تجري مفاوضات لشراء اللقاح والحصول عليه و11 دولة ستقوم بالحصول علي اللقاح بتمويل ذاتي من ميزانياتها مؤكدا ان المنظمة تضمن التوزيع العادل للقاح حول العالم. 


واضافت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن 21 دولة بإقليم شرق المتوسط انضمت إلى المرفق العالمي للقاح كورونا للحصول على اللقاحات فور توفيرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد ومستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.

وشارك في المؤتمر كل من د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم  والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.
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