مع كلبها.. دارين حداد تشارك جمهورها فيديو جديدًا
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:33 م
دارين حداد
شاركت الفنانة دارين حداد فيديو جديدًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت دارين حداد
في الفيديو مع كلبها، وعلقت قائلة: "love pure ".
وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي:
- قمر يا دارين
- الكلب عسووول اوي
-بنحبك كتييير
- يالهوي علي القمر
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وتستعد دارين حداد لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.
ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير
" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.