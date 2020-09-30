تعتبر اللحمة من الأكلات التي يمكن طهيها بطرق متعددة ومختلف، وقدمت الشيف نهي مجدي طريقة عمل اللحمة بالبصل بأكثر من طريقة، طريقة عمل اللحمة بالبصل بالطماطم، طريقة عمل اللحمة بالبصل بالبطاطس، طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة.





مكونات طريقة عمل اللحمة بالبصل

لحم بقر مقطع إلى مكعبات – 500 جرام

بصل مقطع إلى مكعبات متوسّطة الحجم – 2

ثوم مفروم – فصان

زيت – ملعقتان كبيرتان

ملح – بحسب الرغبة

فلفل أسود – ربع ملعقة صغيرة

فلفل أحمر حار – ربع ملعقة صغيرة







طريقة عمل اللحمة بالبصل

1- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

2- أضيفي البصل والثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل.

3- زيدي مكعبات اللحم واتركيها حتى تنضج من كل الجهات.

4- نكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر.

5 _ زودى مرقة شوية شوية لو محتاجة

6- إرفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.





طريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطم

التنوع والتجديد في طرق طهي اللحم هو السبيل الوحيدة الذي تتجه إليه السيدات حتى لا تمل الأسرة من طريقتك المعتادة.

وبناءً على ذلك نقدم لك طريقة جديدة لعمل اللحمة المشوحة، لتحصلي على طبق مثالي ولذيذ وبأسهل طريقة.





طريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطم

وقت إعداد طريقه عمل اللحمه العجالى

مدة التحضير: 10 دقائق

مدة الطهي : 70 دقيقة

مقادير طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى:

- كيلو لحم عجالي

- بصلة مقطعة مكعبات

- 4 حبات طماطم

- 7 حبات حبهان

- ملح "حسب الرغبة"

- فلفل "حسب الرغبة"

- زيت نباتي للتحمير

- ملعقة كبيرة سمن للتحمير





طريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطم

- احضري وعاء كبير"حلة" وضعي في ثلاثة ارباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.

- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحم واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسويتها جيدًا.

- بعد أن تسوية اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.

- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.

- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.

- اخرجي اللحم من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.







طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة.



- المقادير لعمل لحمة بالبصل كباب حلة

كيلو لحم من الكتف يقطع مكعبات.

بصلة متوسطة مفرية ناعمًا.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملح ، فلفل، بهار.

1/2 كيلو عش الغراب يقطع انصافا

معلقة كبيرة زبد

2ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة مستردة

3 ملاعق كبيرة كريمة لباني.





طريقة عمل حمة بالبصل كباب حلة

•يتبل اللحم بالبصل والملح والفلفل ويغطى ويترك 5 ساعات فى الثلاجة

• في الزيت يشوح اللحم حتى يحمر يضاف إليه الماء ويغطي ويترك على النار.

• يوضع الزبد على النار ويضاف إليه الدقيق ويقلب ويضاف إليه المستردة والكريمة و ماء.

• فى وعاء على النار تضاف الصلصة إلى اللحم و المشروم ويغطي الوعاء ويضاف الماء كلما احتاج الأمر حتى يتم نضج

اللحم.







طريقة عمل اللحمة بالبصل والبطاطس

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبطاطس لغادة جميل.

مقادير طاجن لحمة بالبصل والطماطم

كيلو لحمة بتلو

نصف كوب زيت

بصل

ثوم

ملعقة صغيرة جنزبيل

طماطم

بقدونس

بودرة زعفران

فلفل أسود

ليمون مخلل





طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل والطماطم

* ضعي اللحم في حلة على النار مع الزيت والبصل وقلبيها جيدا

* اضيفي التوابل والثوم وقلبيها جيدا ثم اضيفي الماء واتركيه ليغلي

* اضيفي البصل الحلقات واتركيه على نار هادئة

* اضيفي الطماطم الحلقات مدة 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار و قدميها مزينة بالليمون المخلل





طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة لغادة جميل

مقادير طاجن البطاطس باللحمة

نصف كيلو بطاطس صغيرة

عرق لحمة فليتو

1 طبق طماطم شيري

2 بصلة مفرومة

ثوم

كرفس مقطع

كاري

2 كوب عصير طماطم

زيت

ملح وفلفل



