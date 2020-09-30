الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة بداية من الغد..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة لل ارصاد الجوية ، إن الرياح تعمل على رفع نسب الرطوبة بشكل كبير ورفع درجة الحرارة لأن الكتلة الهوائية قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية، لافتًا إلى ان درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام بمعدل 3 درجات.









وأضاف الدكتور محمود شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن درجات الحرارة ستبدأ تنخفض بداية من الغد وتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة اخرى، مشيرًا إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية وحلايب وشلاتين.





وتابع ان معدلات الرطوبة ستنخفض بشكل بسيط مع تراجع معدلات درجات الحرارة، مؤكدًا أن الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مدة مناطق متفرقة من سواحل البلاد، وتكون متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس





وأوضح أن الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، لطيفا ليلا، يصاحب ذلك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

















وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية 30 للعظمى، و25 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وشمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة.



