AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طائرة نقل جثمان أمير الكويت الراحل تدخل أجواء البلاد.. شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:18 م
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
Advertisements
أحمد محرم
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن الطائرة التي تحمل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخلت أجواء الكويت عائدة من الولايات المتحدة حيث كان الأمير الراحل يتلقى العلاج.


وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وأعلن النواب الموقعون على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، سحب طلبهم المقدم عقب جلسة الاستجواب الموجه من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، لرئيس الحكومة. 

وذكر النواب في بيان، الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال نص البيان: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولأسرة الصباح وعموم الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بوفاة المغفور له صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ نواف الصباح يصل إلى البرلمان الكويتي لأداء اليمين أميرًا للبلاد

بث مباشر.. نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

في أول كلمة له بعد اليمين.. البكاء يغلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. فيديو

سلطان عمان يهنئ أمير الكويت بتولي مقاليد الحكم

ترشيحاتنا

دراسة: نقص هرمون التستوستيرون علامة على إصابة الرجال بـ كورونا.. وأبرز مضاعفاته

الخطيب يرشح موسيماني لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

بعد وفاة أمير الكويت.. قرار عاجل من مجلس الأمة

فيديوجراف.. أطعمة تزيد فرص الإصابة بالأورام للنساء

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

بعد وفاة الأمير.. الداخلية الكويتية تصدر قرارا بغلق الطرق أمام المارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه