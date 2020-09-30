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رياضة

بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:38 م
ميشيل يانكون
ميشيل يانكون
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محمد سمير
أنهى مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع  بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما استقال  من منصبه صباح اليوم.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس إدارة الأهلي وموسيماني والاتفاق على جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب.

وأضافت المصادر أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل لتوقيع العقود التي ستكون لمدة موسمين كاملين وسيكون معه 3 مساعدين اجانب أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد ورحب المدير الفني ببقاء ميشيل ياناكون مدرب الحراس الحالي في جهاز رينيه فايلر.

وااستقر مسئولو النادي الاهلي على تعيين رولاني موكينا مدربًا عامًا في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذى سيتولى تدريب القلعة الحمراء وسيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة.

كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدربًا للأحمال وموسي ماتلبا محلل اداء فيما سيتم الإبقاء على ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي الذي سيرحل عن القلعة الحمراء عقب مباراة الترسانة مساء اليوم ،الأربعاء، بدور الـ16 لكاس مصر.

وأضافت المصادر أن سيد عبدالحفيظ سيبقي في منصبه كمدير للكرة وسامي قمصان كمدرب عام.

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صن داونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

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