بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

أنهى مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما استقال من منصبه صباح اليوم.





وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس إدارة الأهلي وموسيماني والاتفاق على جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب.





وأضافت المصادر أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل لتوقيع العقود التي ستكون لمدة موسمين كاملين وسيكون معه 3 مساعدين اجانب أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء.





وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد ورحب المدير الفني ببقاء ميشيل ياناكون مدرب الحراس الحالي في جهاز رينيه فايلر.





وااستقر مسئولو النادي الاهلي على تعيين رولاني موكينا مدربًا عامًا في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذى سيتولى تدريب القلعة الحمراء وسيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة.





كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدربًا للأحمال وموسي ماتلبا محلل اداء فيما سيتم الإبقاء على ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي الذي سيرحل عن القلعة الحمراء عقب مباراة الترسانة مساء اليوم ،الأربعاء، بدور الـ16 لكاس مصر.



