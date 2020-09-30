أول تعليق لـ روسيا بعد وصف بايدن لـ ترامب بـ جرو بوتين

علق الكرملين على وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" ولا يجرؤ على سؤاله عن مسألة قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، في أول مناظرة لهما.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن موسكو تفضل الامتناع عن إصدار أي تقييمات للمناظرة الانتخابية، كي لا تتعرض لاتهامات جديدة بمحاولة التدخل في شؤون الولايات المتحدة.









وأكد بيسكوف، أن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الأمريكية.





لكنه أوضح أن موسكو تتابع مع الدول الأخرى تطورات السباق الانتخابي في الولايات المتحدة لكونها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.





وأضاف: "بالتأكيد، نرصد مظاهر جديدة للثقافة السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، لكننا لا نريد التعليق على ذلك".





وفوجئ عشرات ملايين الأمريكيين، بسيل من الشتائب والإهانات في المناظرة الأولى بين المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، والرئيس دونالد ترامب، .

ومنذ اللحظة الأولى ولمدة 90 دقيقة، ظل الرجلان يقاطعان بعضهما، ليسكت بايدن الرئيس دونالد ترامب في إحدى المرات بعد إهانته قائلا: "فلتخرس يا رجل"، ومن ثم استمرت الإهانات.

ووصف الديمقراطي بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" ولا يجرؤ على سؤاله عن مسألة قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مضيفا أنه "أسوأ" رئيس في تاريخ البلاد.



