أول تعليق من محمد رمضان على براءته في قضية الطيار المفصول

وقال محمد رمضان : "الحمد لله.. والله يبارك فيكم جميعًا".

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر حقه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه.





كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.





أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".



