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أخبار البلد

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء يجب مراعاتها لشهر أكتوبر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية و الصيفية مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.


وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:


لوبيا العلف
متابعة مساحات اللوبيا المخصصة لإنتاج البذرة حيث يتم ضم النباتات ثم الدراس وجمع التقاوي لإجراء عمليات الفحص والتعبئة بعد نتائج الفحص وتخزينها في الثلاجة.


البرسيم المسقاوي
• أنسب ميعاد زراعة للبرسيم المسقاوي الأسبوع الأول والثاني من شهر أكتوبر.
• يتم إعطاء الجرعة التنشيطية لزراعات البرسيم المصري التي تمت في سبتمبر وتكون في حدود نصف شيكارة يوريا إلي ما يعادلها من الأسمدة الآزوتية الأخرى.


بنجر العلف
= أنسب ميعاد زراعة للبنجر النصف الأول من شهر أكتوبر
= تجهيز الأرض لزراعة البنجر وتتم بالحرث والزحيف وإضافة سماد السوبر فوسفات 200كجم أثناء تجهيز الأرض والتخطيط بمعدل 10-12خطا في القصبتين.
= تتم الزراعة في جور على خطوط بين الجورة والأخري 25 سم ويوضع في الجورة 2 بذرة بنجر علي عمق 2 سم في الثلث العلوي من الخط.
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