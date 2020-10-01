أهالى قرية منية بنى منصور فى البحيرة يشكون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

شكا المواطن أحمد خليفة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إنارة أعمدة الكهرباء .





ويقول فى رسالته: أعمدة الكهرباء أمام قرية منية بنى منصور بمحافظة البحيرة تحمل كشافات للديكور فقط فهى مطفيه دايماعلى طول الطريق الموصل بين ايتاى البارود نكلا العنب، مناشدا المسؤلين التحرك لإعادة الروح لهذه الأعمدة وإنارتها.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



